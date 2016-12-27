Следов взрывчатки не обнаружено на обломках рухнувшего Ту-154

Сочи, 27 декабря. На обломках разбившего самолета Ту-154 и телах погибших не обнаружено следов взрывчатки, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Версия о теракте на борту разбившегося над Черным морем Ту-154 не находит подтверждений.

«К настоящему времени эксперты-криминалисты не обнаружили на обломках самолета и телах погибших следов, свидетельствующих о том, что на лайнер могло быть оказано внешнее воздействие», — цитирует «Интерфакс» источники.

Как уточняется, на телах погибших и обломках воздушного судна на обнаружено следов взрывчатки.

Жители Сочи предлагают спасателям МЧС РФ свою помощь в поисках обломков разбившегося над Черным морем самолета Ту-154.