Кошмар перед Рождеством: стали известны новые подробности теракта в Берлине

Берлин, 27 декабря. Новые подробности теракта в Берлина опровергают версию о том, что водитель фуры перед смертью пытался оказать сопротивление террористу.

Ранее СМИ сообщали о том, что поляк-дальнобойщик Лукаш Урбан пытался вырвать руль из рук террориста Аниса Амри, задавившего 12 человек на рождественской ярмарке в Берлине. Однако новые данные свидетельствуют о том, что Урбан был убит за несколько часов до теракта.

Между 16.30 и 17.30 поляк получил ранение в голову. Вероятно, что в момент совершения нападения на ярмарку он был еще жив, однако никак не мог совершать активные действия, сообщает Bild.

Напомним, что 19 декабря грузовик на полном ходу въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине. В результате теракта погибли 12 человек. Террористом оказался выходец из Туниса Анис Амри, который спустя пять дней был убит во время перестрелки с полицией недалеко от итальянского Милана.