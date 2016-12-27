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Эксперт усомнился в показаниях свидетеля крушения Ту-154 над Черным морем
Общество

Эксперт усомнился в показаниях свидетеля крушения Ту-154 над Черным морем

Вчера 12:17
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Эксперт усомнился в показаниях свидетеля крушения Ту-154 над Черным морем

Сочи, 27 декабря. Сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ стал свидетелем крушения самолета Ту-154 над Черным морем. По его словам, перед катастрофой воздушное судно летело с «неестественно задранным вверх носом». Однако эксперты поставили под сомнение слова очевидца.

«Информации свидетеля вряд ли можно на сто процентов доверять, потому что все это происходило ночью. Представьте себе, ночь, ничего не видно, и вы вдруг видите, что самолет летит с задранным носом. Как это возможно?»,  — заявил в интервью НСН экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов.

Заслуженный пилот добавил, что если очевидец авиакатастрофы находился в тот момент в море, то он еще мог что-то разглядеть. Однако если он находился на берегу, то мог увидеть лишь удаляющийся Ту-154.

«Конфигурацию удаляющегося самолета ночью разглядеть невозможно», — подчеркнул Смирнов.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники привел слова очевидца крушения, находившегося тогда на катере в Черном море. Пограничник заявил, что вместо набора высоты самолет стал быстро снижаться к поверхности моря. Свидетель также сравнил воздушное судно с «мотоциклом, поставленным водителем на заднее колесо».

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Ксения Тасманова
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