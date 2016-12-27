Жители Нигерии линчевали террористку после неудачной попытки самоподрыва

Майдугури (Нигерия), 27 декабря. Жители Нигерии линчевали террористку-смертницу, которая не смогла активировать пояс смертника, закрепленный на теле, пишет The Daily Mail.

Накануне террористка с напарницей пришли на рынок по продаже сельхозживотных города Майдугури в Нигерии. Одна из них взорвала на себе пояс смертницы, второй из них этого сделать не удалось — взрывное устройство не сработало. Местные жители повалили на землю неудачницу и тут же линчевали. Сотрудники полиции дезактивировали бомбу террористки. Пока ни одна из действующих в Нигерии группировок не взяла на себя ответственность за инцидент.