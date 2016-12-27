Пушков отреагировал на увольнение заигрывавшего с НАТО главу Минобороны Молдавии

Москва, 27 декабря. Министр обороны Молдавии, выступавший за создание музея «советской оккупации» и придерживающийся вступления в НАТО, отправлен в отставку президентом страны Игорем Додоном.

Об этом в своем Twitter рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков. «Подули свежие ветры», — прокомментировал увольнение министра Пушков.

Напомним, ранее лидер Молдавии Игорь Додон отправил в отставку министра обороны страны Анатолия Шалару. Об этом он рассказал в социальных сетях. Отмечается, что Шалару был уволен за многократные призывы вступить в НАТО, которые противоречат принципам нейтралитета, закрепленным конституцией.