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Пушков отреагировал на увольнение заигрывавшего с НАТО главу Минобороны Молдавии
Политика

Пушков отреагировал на увольнение заигрывавшего с НАТО главу Минобороны Молдавии

Вчера 12:14
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Пушков отреагировал на увольнение заигрывавшего с НАТО главу Минобороны Молдавии

Москва, 27 декабря. Министр обороны Молдавии, выступавший за создание музея «советской оккупации» и придерживающийся вступления в НАТО, отправлен в отставку президентом страны Игорем Додоном. 

Об этом в своем Twitter рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков. «Подули свежие ветры», — прокомментировал увольнение министра Пушков.

Напомним, ранее лидер Молдавии Игорь Додон отправил в отставку министра обороны страны Анатолия Шалару. Об этом он рассказал в социальных сетях. Отмечается, что Шалару был уволен за многократные призывы вступить в НАТО, которые противоречат принципам нейтралитета, закрепленным конституцией.

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Алия Шарафутдинова
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