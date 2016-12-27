Ученые из Бельгии нашли способ остановить образование метастаз рака

Брюссель, 27 декабря. Ученые из Бельгии выяснили, что ключевую роль в развитии раковых опухолей в организме играет жир.

Специалисты Института биотехнологии Фландерса в Бельгии провели исследование, чтобы выяснить, как образуются метастазы рака. Оказалось, клетки злокачественных опухолей проникают в другие ткани организма благодаря жировым отложениям, которые образуют новые лимфатические сосуды.

Эксперты намерены создать препарат, который осуществлял бы утилизацию жиров и рост новых лимфатических сосудов, чтобы останавливать развитие рака в организме.

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