Комплекс Путина: зачем Обама закладывает Трампу мину под президентское кресло

Москва выразила уверенность, что уходящая администрация Барака Обамы пытается серьезно осложнить новоизбранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу дела на международной арене. Об этом заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова. Корреспондент Федерального агентства новостей обсудил с политологом действия демократов по дискредитации Трампа и его команды.

По словам Захаровой, закон, который подписал Обама 23 декабря о расходах на оборону США в 2017 году, «как и аналогичные документы последних лет, пестрит указаниями Пентагону, как выстраивать линию на российском направлении». Она отметила, что складывается впечатление, что уходящая администрация пытается «подложить мину» Дональду Трампу, навязывая свой порочный курс, направленный против России.

Захарова отметила, что антироссийский курс завел в полный тупик нынешних обитателей Белого дома. МИД РФ выразил надежду, что администрация Трампа будет мудрее.

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«Комплекс Путина» доминирует не только в желании Барака Обамы оставить хоть какой-то след в истории перед уходом с поста президента, но и в действиях уходящей администрации Белого дома по блокированию наиболее логичных шагов избранного президента Дональда Трампа в российско-американских отношениях. Один из ближайших советников Трампа, Ньют Гингрич, уже заявил на днях, что Трамп отменит до 60-70% указов, подписанных Обамой. Не станет исключением наверняка и данный закон о расходах на оборону в 2017 году, о котором идет речь. Однако для того, чтобы отменить тот или иной подписанный ранее закон, президент США должен получить согласие конгресса. Администрация Обамы, зная о серьезных противоречиях в стане республиканцев, которые обладают большинством в Конгрессе, пытается задать для следующей администрации невыгодные условия для торга этим большинством. Таким образом, администрация Обамы обеспечивает работой и лоббистов Демократической партии, которые уже готовятся предлагать свои услуги по разблокировке в Конгрессе российско-американских отношений», — пояснил ФАН политолог Максим Жаров.

По словам эксперта, Трамп в ходе предвыборной кампании заявил о себе как политик, желающий отменить устаревшие стереотипы во внутренней и внешней политике США. Трамп ранее заявил о необходимости пересмотра порядка софинансирования НАТО и модернизации ядерного арсенала США. Поэтому закон о расходах США на оборону в 2017 году будет подвергнут пересмотру администрацией Трампа в первую очередь.