Полеты Ту-154Б-2 силовых ведомств России временно приостановлены

Москва, 27 декабря. До выяснения причин крушения над Черным морем полеты самолетов Ту-154Б-2 российских силовых ведомств приостановлены. По словам осведомленного источника, на воздушных перевозках приостановление их полетов существенно не скажется.

«В связи с авиакатастрофой Ту-154 министерством обороны Российской Федерации принято решение временно прекратить полеты самолетов этой марки до окончания расследования», — отметил источник. Он уточнил, что сейчас в эксплуатации находится ограниченное число самолетов данного типа.

Как рассказал газете «Известия» генеральный директор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации России и стран СНГ, в настоящее время можно выдвинуть две версии крушения Ту-154: во-первых, в авиационное топливо могла попасть вода, во-вторых, могли возникнуть проблемы с двигателями.

Напомним, что самолет Ту-154, на борту которого находились участники музыкального ансамбля, врачи, журналисты и военные, направлялся в Сирию из Адлера. Жертвами катастрофы стали 92 человека.