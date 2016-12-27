FAN-TV Лента новостей
Сирия новости 27 декабря 2016 12.30: САА отбила атаку боевиков в Хомсе, американцы освободят Мосул лишь к концу 2018 года
Новости Сирии

Сирия новости 27 декабря 2016 12.30: САА отбила атаку боевиков в Хомсе, американцы освободят Мосул лишь к концу 2018 года

Вчера 12:30
592

Подразделения САА отразили атаку отрядов боевиков на севере провинции Хомс

Сирия, 27 декабря. Военнослужащим сирийской армии удалось отразить массированную атаку боевиков на свои позиции на севере Хомса. Турецкая армия и ИГ* в ходе ожесточенных боев вблизи города Аль-Баб на северо-востоке Алеппо несут серьезные потери в технике и живой силе. По данным командования западной коалиции, Мосул и Ракка будут освобождены в течение двух следующих лет, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq)

Провинция Дамаск

В районе ферм к юго-западу от населенного пункта Таль-Курди в Восточной Гуте группа боевиков формирования «Джейш Аль-Ислам»** подорвалась на минном поле, установленном военнослужащими Сирийской арабской армии (САА). В результате было уничтожено не менее десяти террористов.

Провинция Алеппо

В окрестностях города Аль-Баб, расположенного на северо-востоке провинции Алеппо, продолжаются ожесточенные бои между террористами ИГ и подразделениями турецкой армии. В ходе наступления боевикам удалось уничтожить множество единиц военной техники армии Турции. Однако в результате массированного артиллерийского обстрела со стороны турецких военнослужащих террористы понесли значительные численные потери.

Провинция Хомс

Отряды боевиков террористических группировок предприняли попытку прорвать оборону правительственных войск в районе населенного пункта Маремин в северной части провинции Хомс. Тем не менее в ходе ожесточенных боев террористы были отброшены назад. Под обстрелами с позиций САА было уничтожено как минимум восемь боевиков, многие получили ранения.

Провинция Дейр эз-Зор

По территориям жилых кварталов района Аль-Джура города Дейр эз-Зор было выпущено несколько крупнокалиберных мин. Прилеты зафиксированы с направлений кварталов, в которых дислоцируются отряды боевиков ИГ. Несколько мирных жителей получили тяжелые ранения. Кроме того, в результате обстрела повреждены несколько многоэтажных жилых домов.

Провинция Даръа

В окрестностях города Даръа продолжаются столкновения между подразделениями правительственной армии и боевиками террористических формирований. Наиболее интенсивные артобстрелы укрепленных районов террористов сирийские войска ведут вблизи населенного пункта Аль-Ядуда. Кроме того, на окраине района Аль-Маншия прогремели два мощных взрыва. Подробности в настоящий момент устанавливаются.

Военнослужащие САА обстреляли позиции террористов в окрестностях города Даръа

Провинция Идлиб

В пригороде Идлиба группа неизвестных совершила нападение на штаб вооруженной оппозиционной группировки «Аль-Фуркан», входящей в состав «Свободной армии Идлиба». В результате было уничтожено несколько членов формирования, в том числе один из высокопоставленных командиров Ахмад Аль-Хатиб.

Провинция Ракка

При поддержке авиации международной коалиции отряды Сирийских демократических сил (SDF)*** установили полный контроль над населенным пунктом Джобар на севере от города Ракка. По данным командования, в ходе наступления было ликвидировано 53 террориста ИГ. Джобар откроет путь для коалиционных войск в завоевании территорий на западе от Ракки, также подчеркнули в командовании.

Отряды SDF в ходе боев с ИГ установили полный контроль над поселением на западе от Ракки

Провинция Хама

Артиллерия правительственных войск обстреляла опорные пункты боевиков повстанческих группировок на окраине населенного пункта Аль-Латамина, находящегося на севере провинции Хама. Кроме того, по позициям повстанцев было нанесено несколько ракетных ударов. В ходе обстрела была разрушена значительная часть укреплений, также повреждения получил важный пункт управления боевиков. Данные о численных потерях среди повстанцев пока устанавливаются.

Провинция Хасака

Турецкие военнослужащие атаковали позиции курдских формирований в населенном пункте Аль-Дирбасия в пригороде Хасаки, нанеся по ним множество ударов из ракетных установок и минометов. Однако несколько прилетов мин было зафиксировано в жилых кварталах. Сообщается, что в результате погибли как минимум три мирных жителя.

Провинция Кунейтра

В окрестностях населенного пункта Хадер, расположенного в северной части провинции Кунейтра, возобновились столкновения между сирийской армией и боевиками нескольких террористических формирований, в том числе «Джебхат ан-Нусры»****. Информация о ходе боев пока уточняется.

Ирак

Как заявил командующий силами международной коалиции, генерал-лейтенант армии США Стивен Таунсенд, города Мосул и Ракка, оккупированные террористами ИГИЛ, будут освобождены до конца 2018 года. При этом Таунсенд признался, что освободительная операция продвигается достаточно медленно.

ВВС международной коалиции провели бомбардировку опорных пунктов террористов ИГ в нескольких частях провинции Киркук. Согласно данным командования, в ходе авиаударов было ликвидировано как минимум 15 боевиков. Кроме того, была уничтожена сеть туннелей и крупный оружейный склад террористов.

Карта военных действий в Сирии

Справка по организациям, упомянутым в публикации

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 27 декабря 2016 22.30: боевики казнили жителя Даръа, смертник ИГ атаковал КПП под Мосулом

Вчера 22:30
246

Сирия сегодня: дань памяти Доктору Лизе, Иран отказался работать с американскими «создателями» ИГИЛ

Вчера 21:02
476

Новости США: Клинтон заговорила, Трамп разбил мечты Обамы, Мосул и Ракку освободят в 2018-м

Вчера 20:21
737

Сирия: в освобожденных кварталах восточного Алеппо открываются школы

Вчера 19:46
215

Сирия новости 27 декабря 2016 19.30: Турция нанесла урон ИГ в ходе боев в Алеппо, САА освобождает Хомс от боевиков

Вчера 19:30
898
Показать еще
Прямая трансляция

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Госдеп открестился: США не предоставляют сирийской оппозиции ПЗРК

0:45

Минобороны: данные самописца Ту-154 сузили перечень версий катастрофы

0:32

Следователи начали выяснять обстоятельства падения москвички в мусоропровод

0:28

Сирия: Алеппо привыкает к тишине

0:24

ЦБ предсказывает стабильный курс рубля «при любом сценарии»

0:19

Правительство РФ одобрило продление льгот для российских IT-компаний

0:12

Власти Черногории объявили двух граждан России в международный розыск

0:09

Сирия: боевики обостряют ситуацию в Дамаске

0:02

Мексиканский суд  дал 124 года тюрьмы за убийство ребенка и женщины

23:58

Россия надеется, что Трамп изменит политику США в отношении Афганистана

23:57

Греф: Российскую экономику в 2017 году не ждут «черные лебеди»

23:50

Новый «враг»: СБУ запретила российскому рэперу L'One въезд на Украину

23:39
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Госдеп открестился: США не предоставляют сирийской оппозиции ПЗРК
Читать
Закрыть