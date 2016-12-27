Сирия, 27 декабря. Военнослужащим сирийской армии удалось отразить массированную атаку боевиков на свои позиции на севере Хомса. Турецкая армия и ИГ* в ходе ожесточенных боев вблизи города Аль-Баб на северо-востоке Алеппо несут серьезные потери в технике и живой силе. По данным командования западной коалиции, Мосул и Ракка будут освобождены в течение двух следующих лет, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В районе ферм к юго-западу от населенного пункта Таль-Курди в Восточной Гуте группа боевиков формирования «Джейш Аль-Ислам»** подорвалась на минном поле, установленном военнослужащими Сирийской арабской армии (САА). В результате было уничтожено не менее десяти террористов.

Провинция Алеппо

В окрестностях города Аль-Баб, расположенного на северо-востоке провинции Алеппо, продолжаются ожесточенные бои между террористами ИГ и подразделениями турецкой армии. В ходе наступления боевикам удалось уничтожить множество единиц военной техники армии Турции. Однако в результате массированного артиллерийского обстрела со стороны турецких военнослужащих террористы понесли значительные численные потери.

Провинция Хомс

Отряды боевиков террористических группировок предприняли попытку прорвать оборону правительственных войск в районе населенного пункта Маремин в северной части провинции Хомс. Тем не менее в ходе ожесточенных боев террористы были отброшены назад. Под обстрелами с позиций САА было уничтожено как минимум восемь боевиков, многие получили ранения.

Провинция Дейр эз-Зор

По территориям жилых кварталов района Аль-Джура города Дейр эз-Зор было выпущено несколько крупнокалиберных мин. Прилеты зафиксированы с направлений кварталов, в которых дислоцируются отряды боевиков ИГ. Несколько мирных жителей получили тяжелые ранения. Кроме того, в результате обстрела повреждены несколько многоэтажных жилых домов.

Провинция Даръа

В окрестностях города Даръа продолжаются столкновения между подразделениями правительственной армии и боевиками террористических формирований. Наиболее интенсивные артобстрелы укрепленных районов террористов сирийские войска ведут вблизи населенного пункта Аль-Ядуда. Кроме того, на окраине района Аль-Маншия прогремели два мощных взрыва. Подробности в настоящий момент устанавливаются.

Провинция Идлиб

В пригороде Идлиба группа неизвестных совершила нападение на штаб вооруженной оппозиционной группировки «Аль-Фуркан», входящей в состав «Свободной армии Идлиба». В результате было уничтожено несколько членов формирования, в том числе один из высокопоставленных командиров Ахмад Аль-Хатиб.

Провинция Ракка

При поддержке авиации международной коалиции отряды Сирийских демократических сил (SDF)*** установили полный контроль над населенным пунктом Джобар на севере от города Ракка. По данным командования, в ходе наступления было ликвидировано 53 террориста ИГ. Джобар откроет путь для коалиционных войск в завоевании территорий на западе от Ракки, также подчеркнули в командовании.

Провинция Хама

Артиллерия правительственных войск обстреляла опорные пункты боевиков повстанческих группировок на окраине населенного пункта Аль-Латамина, находящегося на севере провинции Хама. Кроме того, по позициям повстанцев было нанесено несколько ракетных ударов. В ходе обстрела была разрушена значительная часть укреплений, также повреждения получил важный пункт управления боевиков. Данные о численных потерях среди повстанцев пока устанавливаются.

Провинция Хасака

Турецкие военнослужащие атаковали позиции курдских формирований в населенном пункте Аль-Дирбасия в пригороде Хасаки, нанеся по ним множество ударов из ракетных установок и минометов. Однако несколько прилетов мин было зафиксировано в жилых кварталах. Сообщается, что в результате погибли как минимум три мирных жителя.

Провинция Кунейтра

В окрестностях населенного пункта Хадер, расположенного в северной части провинции Кунейтра, возобновились столкновения между сирийской армией и боевиками нескольких террористических формирований, в том числе «Джебхат ан-Нусры»****. Информация о ходе боев пока уточняется.

Ирак

Как заявил командующий силами международной коалиции, генерал-лейтенант армии США Стивен Таунсенд, города Мосул и Ракка, оккупированные террористами ИГИЛ, будут освобождены до конца 2018 года. При этом Таунсенд признался, что освободительная операция продвигается достаточно медленно.

ВВС международной коалиции провели бомбардировку опорных пунктов террористов ИГ в нескольких частях провинции Киркук. Согласно данным командования, в ходе авиаударов было ликвидировано как минимум 15 боевиков. Кроме того, была уничтожена сеть туннелей и крупный оружейный склад террористов.