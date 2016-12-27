Президент Молдавии уволил главу Минобороны за призывы вступить в НАТО

Москва, 27 декабря. Президент Молдавии Игорь Додон отправил в отставку министра обороны страны Анатолия Шалару. Соответствующий указ он подписан во вторник.

Об увольнении главы Минобороны Додон написал на своей станице в Facebook. Отмечается, что поводом для увольнения стали многократные призывы к вступлению страны в НАТО и объединению с Румынией. Додон считает, что это противоречит принципам нейтралитета, закрепленным конституцией.

Напомним, ранее Шалару выступал с инициативой создания в Молдавии музея «советской оккупации».