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Париж в Совбезе ООН предложит ввести новые санкции по Сирии
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Париж в Совбезе ООН предложит ввести новые санкции по Сирии

Вчера 12:15
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Париж в Совбезе ООН предложит ввести новые санкции по Сирии

Москва, 27 декабря. Посол Франции в России сообщил, что Париж намерен поднять вопрос в Совбезе ООН о введении санкций по итогам расследования применения химического оружия в Сирии.

Ранее сообщалось, что власти Сирии предоставили Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доказательства применения боевиками террористических группировок иприта. Исламисты применили химическое оружие во время операции по освобождению Алеппо. Террористы обстреляли поселение заряженными ипритом 240-миллиметровыми минометными минами. Пробы со следами химоружия были собраны и опломбированы. В Гаагу их доставят в будущем месяце.

Посол Франции подчеркнул, что Париж настаивает на введении санкций против тех, кто ответственен за применение химического оружия.

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Алексей Громов
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