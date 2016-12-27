Подарок для Савченко: как ДНР и ЛНР отпускали на свободу двух пленных украинок

Две гражданки Украины были отпущены на свободу в Донецке властями народных республик в качестве жеста доброй воли.

О том, что Донбасс готов к такому шагу, лидеры ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий сообщили в совместном заявлении еще вчера.

«В качестве жеста доброй воли в канун Нового года и Рождества мы без каких-либо условий передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин — Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак», — отмечается в документе.

На обмене Украина была представлена руководителем «Офицерского корпуса» Владимиром Рубанон. В 10.45 пленные были переданы украинской стороне представителями МГБ ДНР.

Как сообщают источники ФАН, Рубан присутствовал в Минске на встрече Надежды Савченко с главами народных республик — на той самой встрече, в ходе которой и была достигнута договоренность об освобождении Сворак и Пресняковой.

Лидеры республик надеются, что этот жест доброй воли побудит украинскую сторону ускорить обмен пленными в формате «всех на всех». Сейчас данный формат активно тормозится киевскими властями.

Освобожденные женщины отметили, что условия их содержания в плену были вполне нормальными. Сверх того, они предложили украинским журналистам при случае самим посетить места содержания пленных военнослужащих ВСУ.

В свою очередь, Владимир Рубан во время своего общения с присутствовавшими на обмене журналистами подчеркнул, что он является представителем украинского «Офицерского корпуса», а никак не личным представителем Надежды Савченко. Вместе с тем он отметил, что, по его мнению, присоединение Савченко к минскому процессу действительно может ускорить процесс обмена пленных в формате «всех на всех».