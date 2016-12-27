Уральский школьник ударил ножом отца из-за нежелания заниматься музыкой

Челябинск, 27 декабря. Школьник из Челябинской области нанес отцу ножевое ранение за то, что он заставлял его учиться в музыкальной школе, сообщили представители следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Златоусте. 22 декабря в больницу города обратился мужчина с ножевым ранением в области живота.

«По предварительным данным, ножевое ранение в ходе конфликта, возникшего из-за нежелания ходить на занятия в музыкальную школу мужчине нанес 12-летний сын», — уточнили следователи.

Проводится доследственная проверка.

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