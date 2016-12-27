Луганск не видит попыток Киева договориться с ЛНР и ДНР

Луганск, 27 декабря. Власти Киева не заинтересованы в выполнении соглашений «Минска», заявил депутат Народного совета ЛНР Олег Коваль.

В ЛНР констатировали, что у украинской стороны нет ни желания, ни потенциала для реализации минских соглашений. По словам депутата Народного совета республики Олега Коваля, «Киев не выражает явных и даже каких-то обозримых желаний по нормализации отношений». Парламентарий ЛНР подчеркнул, что минские переговоры были «длительным марафоном». Коваль также отметил, что украинская сторона саботирует подписанные ранее договоренности и «тормозит работу» участников контактной группы.