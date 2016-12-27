ВСУ признали, что обстреливают Донбасс со стороны Широкино

Киев, 27 декабря. Штаб АТО заявил, что в целях сохранения жизни личного состава, украинские военные вынуждены были один раз открыть огонь в районе Широкино.

Такие данные пресс-центр штаба АТО привел на своей странице в Facebook. ВСУ обвинили ополченцев в 26 обстрелах позиции украинских военных.

Ранее сообщалось, что Донецк, Ясиноватую и Дебальцево накрыл минометный огонь ВСУ.

Напомним, 21 декабря трехсторонняя контактная группа по урегулированию в Донбассе договорилась о прекращении огня с 00:00 24 декабря в связи с предстоящими праздниками.