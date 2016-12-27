Лужкова выписали из больницы

Москва, 27 декабря. Экс-мэр Москвы Юрий Лужков, госпитализированный на минувшей неделе с воспалением легких, был выписан из Боткинской больницы. Как рассказали в медучреждении, его состояние здоровья полностью нормализовалось.

«Могу подтвердить, что Лужков чувствует себя хорошо и покинул больницу. Новогодние праздники он проведет в кругу родных и близких», — отметил представитель пресс-службы бывшего мэра.

Как сообщал информированный источник в медицинских кругах Москвы, в минувшую пятницу 80-летнего Лужкова вывели из состояния клинической смерти и поместили в реанимацию.

Напомним, 23 декабря бывшему градоначальнику Москвы стало плохо во время посещения фундаментальной библиотеки МГУ. Лужкова экстренно госпитализировали.