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Шойгу: Гуманитарная помощь от Доктора Лизы доставлена на базу «Хмеймим»
Новости Сирии

Шойгу: Гуманитарная помощь от Доктора Лизы доставлена на базу «Хмеймим»

Вчера 11:47
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Шойгу: Гуманитарная помощь от Доктора Лизы доставлена на базу «Хмеймим»

Алеппо, 27 декабря. Гуманитарная помощь, которую должна была передать в сирийский город Алеппо Доктор Лиза, в настоящее время доставлена на авиационную базу Хмеймим. Об этом во вторник заявил глава оборонного ведомства Российской Федерации Сергей Шойгу.

Глава Минобороны подчеркнул, что гуманитарная помощь будет передана нуждающимся в Алеппо в ближайшие дни. Министр отметил, что то дело, которое она делала в Сирии, помогая мирным жителям, детям, медицинским учреждениям, должно быть продолжено.

«Та помощь, которую она предполагала передать лечебным учреждениям Алеппо уже доставлена на базу Хмеймим и в ближайшее время будет передана нуждающимся», — отметил Шойгу.

Напомним, Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза, погибла при крушении Ту-154 в Черном море 25 декабря. Она направлялась в Сирию с гуманитарной миссией. 

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Дана Балан
#сирия #алеппо #сергей шойгу
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