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Киев отказался пускать на «Евровидение» российских артистов из черного списка
Украина

Киев отказался пускать на «Евровидение» российских артистов из черного списка

Вчера 11:56
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Киев отказался пускать на «Евровидение» российских артистов из черного списка

Киев, 27 декабря. Российские артисты, оказавшиеся в черном списке СБУ, не смогут участвовать в международном конкурсе песни «Евровидение-2017». Об этом сообщил исполнительный продюсер конкурса Александр Харебин.

«Он (музыкант из черного списка.  — Прим.ФАН) не сможет участвовать. Запрет на въезд конкретных людей, которые угрожают национальной безопасности Украины, существует. Компетентные органы нашей страны будут принимать решение при возникновении подобной ситуации», — приводит слова Харебина «Лига.net».

В интервью изданию исполнительный продюсер также призвал не обсуждать домыслы на эту тему и подчеркнул, что она является внутренним делом Украины.

Напомним, музыкальный конкурс в 2017 году пройдет в Киеве. Ранее министерство культуры Украины опубликовало черный список, в который включили россиян, якобы создающих угрозу национальной безопасности Украины. В их числе  — певцы Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Григорий Лепс, Стас Пьеха и другие.

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Ксения Тасманова
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