Появились первые фото нового Nissan X-Trail

Москва, 27 декабря. В Сети появились первые «шпионские» фотографии обновленной модели кроссовера Nissan X-Trail, которую продемонстрировали в Китае.

Разработчики позаимствовали элементы дизайна у Nissan Pathfinder и Nissan Maxima. Радиаторная решетка была увеличена, а передний бампер приобрел более спортивный вид. Кроме того, машина получила обновленное рулевое колесо и систему круиз-контроля. Nissan X-Trail оснащен двухлитровым двигателем мощностью 144 лошадиные силы.

Напомним, что в 2013 году на рынок было выпущено третье поколение кроссоверов Nissan X-Trail. Автомобиль спроектирован на новой модульной платформе CMF, которая объединяет эту модель с Nissan Qashqai. В то же время X-Trail превосходит Qashqai по всем параметрам.