Гей на Урале зарезал своего бойфренда за отказ в материальной поддержке

Екатеринбург, 27 декабря. Мужчина убил своего любовника, который пообещал помочь погасить кредит, а потом отказался выполнить обещание.

По данным правоохранительных органов, погибший мужчина был лицом нетрадиционной сексуальной ориентации. Выяснилось, что он знакомился в Сети с мужчинами. После тщательного изучения переписки погибшего правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. В результате оказалось, что 30-летний мужчина знал жертву и иногда приезжал из Ижевска к нему в гости.

Перед очередным свиданием подозреваемый пожаловался своему любовнику, что взял кредит на 30 тысяч рублей, но не в состоянии его погасить. Погибший пообещал помочь с выплатой кредита, но после проведенной вместе ночи передумал помогать бойфренду.

Тогда подозреваемый кухонным ножом зарезал своего друга, нанеся 26 ножевых ранений, сообщает Ura.ru.

После этого мужчина прихватил ценности и скрылся с места преступления.