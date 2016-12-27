Шойгу выделит 70 квартир для ансамбля имени Александрова

Москва, 27 декабря. Глава российского военного ведомства распорядился выделить ансамблю песни и пляски Российской армии имени Александрова 70 квартир после гибели большинства участников ансамбля в авиакатастрофе над Черным морем.

«Считаю необходимым принять решение о выделении в ближайшее время 70 квартир ансамблю Александрова для того, чтобы мы могли в самое ближайшее время восстановить коллектив, провести конкурс, продолжить традиции», — заявил министр.

Напомним, как писала «Национальная служба новостей», рассказ очевидца падения Ту-154 Минобороны РФ, вылетевшего из Сочи, подтвердил одну из версий катастрофы самолета.