Шойгу: Минобороны РФ делает все, чтобы выяснить причины трагедии Ту-154

Москва, 27 декабря. Министерство обороны России делает все, чтобы выяснить причины крушения самолета Ту-154 над Черным морем, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Шойгу обратил внимание, что Минобороны РФ делает все, чтобы выяснить обстоятельства трагедии над Черным морем.

«Нами делается все для поиска тел погибших и расследования причин этой страшной трагедии», — констатировал глава военного ведомства.

Один из черных ящиков разбившегося Ту-154 спасатели подняли из воды. Как удалось выяснить, речь идет о параметрическом самописце, визуально он в хорошем состоянии, передает Национальная служба новостей.