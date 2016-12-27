Названо имя лучшего футболиста России

Москва, 27 декабря. Нападающий «Краснодара» и игрок соборной России Федор Смолов стал лучшим российским футболистом, согласно опросу среди журналистов, проведенного еженедельником «Футбол». Об этом сообщается на сайте издания.

В опросе приняли участие более 300 представителей СМИ и пресс-служб, сообщает «Газета.ру».

Каждый участник голосования представил редакции еженедельника свою версию тройки лучших игроков чемпионата. За первое место в рейтинге футболист получал 3 балла, за второе – 2, за третье, соответственно, 1 пункт. Представитель редакции ФАН также принял участие в определении тройки. На первом месте расположился Федор Смолов, на втором – Квинси Промес, а на третьем – Артем Дзюба, который по итогам голосования занял четвертую позицию, набрав 116 баллов.

Результат Смолова составил 544 балла. На втором месте оказался нападающий «Спартака» Квинси Промес, набравший 419 баллов. В тройку также попал голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев с 168 баллами.

Напомним, как ранее сообщал Ura.ru, в сентябре Смолов завел роман с 22-летней моделью из Снежинска, «Мисс Россия — 2015» и «Мисс Екатеринбург — 2014» Софией Никитчук.