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Главари сирийских боевиков уничтожены в провинции Идлиб
Новости Сирии

Главари сирийских боевиков уничтожены в провинции Идлиб

Сегодня 11:51
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Главари сирийских боевиков уничтожены в провинции Идлиб

Идлиб, 27 декабря. В провинции Идлиб, которая после освобождения Алеппо армией САР стала новой «столицей» боевиков, зафиксирована волна расстрелов и подрывов, жертвами которых становятся лидеры террористов.

СМИ сообщают, что неизвестная вооруженная группа совершила нападение на юге провинции Идлиб. На рассвете нападающие на четырех автомобилях ворвались на базу террористов и уничтожили двух главарей группировки, после чего разграбили базу. Другой лидер боевиков стал жертвой взрыва самодельной мины, которая была установлена на днище его машины. Ранее на два блокпоста исламистов во время ночной смены было совершено нападение. 12 боевиков были ликвидированы точными выстрелами. Организаторы этих нападений неизвестны, эксперты полагают, что радикалы могут вести междоусобную войну.

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