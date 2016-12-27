МИД РФ рассказал о попытках команды Обамы усложнить работу администрации Трампа

Москва, 27 декабря. Нынешняя администрация Соединенных Штатов Америки во главе с президентом Бараком Обамой пытается усложнить избранному главе государства Дональду Трампу ведение дел на международной арене.

Об этом рассказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Захарова прокомментировала подписанный Обамой 23 декабря закон о расходах на оборону США в 2017 году. По ее мнению, этот документ, как аналогичные документы последних лет, пестрит указаниями Пентагону, как выстраивать линию на российском направлении. По словам Захаровой, принятием этого закона команда Обамы пытается осложнить администрации Трампа ведение дел на международной арене, в том числе навязать «свой порочный антироссийский курс».