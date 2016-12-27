МИД РФ считает враждебным шагом США поставку ПЗРК боевикам в Сирии

Москва, 27 декабря. Российские власти подвергли жесткой критике новый американский закон о военных расходах в 2017 году. Об этом во вторник заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание на то, что в следующем году власти США намерены поставлять ПЗРК в Сирию, что может усугубить конфликт в арабской республике и подвергнуть опасности российское посольство.

Захарова не сомневается, что поставляемое сирийской оппозиции американское оружие очень быстро окажется в руках террористов запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра». Впрочем, она не исключает, что Вашингтон на это и рассчитывает. В таком случае действия США можно характеризовать, как пособничество терроризму.

«Соответствующее решение также несет прямую угрозу самолетам ВКС России, другому российскому военному персоналу и нашему посольству в Сирии, не раз подвергавшемуся обстрелам. Поэтому рассматриваем данный шаг как враждебный», — цитирует дипломата пресс-служба российского МИД.