Мужчина с муляжом пояса смертника ворвался в подмосковный банк

Москва, 27 декабря. В один из банков подмосковного города Орехово-Зуево ворвался мужчина с муляжом бомбы. Обезвреженного злоумышленника госпитализировали, поскольку при задержании он нанес себе несколько ножевых ранений.

По предварительной информации, налетчик серьезно ранил себя, когда правоохранители производили его задержание. В итоге мужчина потерял сознание из-за кровопотери и был доставлен в больницу. Как сообщает РЕН ТВ, пояс смертника, который был при мужчине, на поверку оказался муляжом. Все обстоятельства случившегося, а также мотивы злоумышленника сейчас выясняются.

Как сообщала Газета.Ru, ранее в Москве мужчина обстрелял полицейских и взял в заложники женщину. По последней информации, ранивший пятерых человек злоумышленник покончил с собой.