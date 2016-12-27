Жители Сочи предлагают свою помощь в поисках обломков разбившегося Ту-154

Сочи, 27 декабря. Жители Сочи предлагают спасателям МЧС РФ свою помощь в поисках обломков разбившегося над Черным морем самолета Ту-154, сообщили в краевой аварийно-спасательной службе «Кубань-спас».

Неравнодушные жители Сочи активно предлагают спасателям свою помощь в поисках деталей разбившегося самолета. Поисковая операция ведется от поселка Лоо до поселка Мацеста.

«Нам на официальную почту приходят письма, люди предлагают свои квадрокоптеры, услуги водолазов для проведения поисково-спасательной операции», — рассказал источник.

Он подчеркнул, что пока спасатели справляются своими силами: средств и людей достаточно для ведения работ.

Ранее Минобороны РФ подтвердило обнаружение основного «черного ящика» Ту-154, передает «Газета.ru».