Сирия: 13 боевиков ИГИЛ уничтожены турецкой армией в Эль-Бабе

Анкара, 27 декабря. Согласно данным турецкого генштаба, в ходе боев около сирийского города Эль-Баб, занятого силами террористов ИГИЛ, силами турецкой армии и сирийской «умеренной оппозиции» были уничтожены 13 боевиков «Исламского государства».

Как отметило военное ведомство, в боях с исламистами погибли два боевика «умеренной оппозиции», еще один получил тяжелые ранения. В общем за минувшие сутки турецкие войска нанесли удары по 158 целям «Исламского государства» (террористическая группировка запрещена в РФ решением Верховного суда). Это были 126 сутки с момента начала операции турецких вооруженных сил на территории Сирии.