Сирия сегодня: переговоры в Астане, спасение Дамаска от жажды, ансамбль ЦВО летит домой

Сирия сегодня, 27 декабря. Путин и Назарбаев надеются на политический прорыв в Астане, сирийские войска бьются за водные источники для Дамаска, музыканты ансамбля ЦВО летят домой.

Политический прорыв в Астане

Казахстан готов предоставить площадку для международных переговоров по мирному урегулированию в Сирии, в которых примут участие страны, реально влияющие на ситуацию в этой стране — Россия, Турция и Иран.

О готовности организовать переговорный процесс в Астане, создав для этого все необходимые условия, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. По словам Назарбаева, он уже провел соответствующие переговоры с Владимиром Путиным, а также с президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом и с президентом Ирана Хасаном Роухани.

«Казахстан готов принять все стороны для переговоров в Астане», — цитирует РИА Новости слова Назарбаева, обращенные к Путину. — Вчера говорили с вами, Эрдоганом и Роухани. Все согласны, создадим все условия, чтобы все встретились и поработали».

Ранее о достигнутой договоренности по этому вопросу сообщал Владимир Путин. По мнению президента РФ, переговорный процесс в Астане не отменяет, а дополняет женевский формат переговоров по Сирии.

Пресс-служба Кремля также сообщала, что Путин и президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре отметили, что освобождение Алеппо является важным шагом на пути полной победы над терроризмом в Сирии.

Земля и вода

Сирийская правительственная армия ведет бои в пригородах Дамаска за источники пресной воды для сирийской столицы. Операция проходит в долине Вади-Барада под Дамаском, где расположены водные источники, которые правительственные силы пытаются вернуть под свой контроль, сообщает газета «Аль-Ватан».

Несколько дней назад террористы взорвали магистральный трубопровод, идущий через населенный пункт Кфар-эз-Зейт северо-западнее Дамаска, что на несколько дней оставило без воды некоторые районы сирийской столицы.

Также боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» захватили и угрожают уничтожить родник Айн-эль-Фиджи, являющийся основным источником пресной воды для Дамаска. Террористы отвергли предложение сирийского правительства покинуть окрестности Дамаска в обмен на вывод боевиков в провинцию Идлиб, как ранее это было сделано в Алеппо.

Также появилась информация, что накануне возобновились ожесточенные бои в городах Дейр-Канун и Эль-Хусейния между правительственной сирийской армией и «Джебхат ан-Нусрой». После артподготовки сирийские войска пытаются перейти наступление, чтобы выбить террористов из их укреплений в районах в Кфар-эз-Зейт и Дейр-Мукрин. В боевых действиях принимает участие сирийская артиллерия.

Музыканты летят из Сирии домой

У ансамбля песни и пляски Центрального военного округа, который находится в Сирии и, предположительно, должен был вернуться в Екатеринбург бортом Ту-154, разбившимся над Сочи, нет проблем с возвращением домой. Об этом заявили в пресс-службе ЦВО.

Проблем с вылетом из Сирии у ансамбля песен и плясок ЦВО нет и не было, и не стоит спекулировать на этой теме, сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе округа.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение близ Сочи во время полета в Сирию. Погибли все 92 человека, находившиеся на борту, в том числе военные, журналисты, музыканты и известный благотворитель и врач Елизавета Глинка (Доктор Лиза).