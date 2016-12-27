Захарова назвала Вашингтон идеологом госпереворота на Украине

Москва, 27 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала принятие в США закона о расходах на оборону, отметив, что увязывание Вашингтоном контактов с Москвой по военной линии с кризисом на Украине вызывает удивление.

Сегодня на сайте МИД РФ появился комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой относительно закона о расходах для нужд Минобороны США. Дипломат подчеркивает, что «увязывание» США оборонных контактов с РФ с украинским кризисом вызывает удивление. Захарова призвала Вашингтон признать, что решение крымчан войти в состав РФ и «удручающее положение» украинцев являются «следствием не мифической «российской агрессии», а результатом госпереворота. Захарова также отметила, что идеологом и куратором путча, состоявшегося на Украине почти три года назад, был Вашингтон.