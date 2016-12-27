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Донецк, Ясиноватую и Дебальцево накрыл минометный огонь ВСУ
Новороссия

Донецк, Ясиноватую и Дебальцево накрыл минометный огонь ВСУ

Вчера 11:39
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Донецк, Ясиноватую и Дебальцево накрыл минометный огонь ВСУ

Донецк, 27 декабря. Украинские военные произвели минометный обстрел территории Донецкой народной республики (ДНР). По словам источника в силовом ведомстве ДНР, огонь открывался по южным селам республики, окрестностям Ясиноватой, Дебальцево и западной окраине Донецка.

Согласно приведенным данным, с 18.00 до 02.00 ВСУ выпустили 86 мин калибрами 120 и 82 мм по селу Ленинское Новоазовского района на юге ДНР, окрестностям Ясиноватой и Дебальцево, по поселкам Трудовские, Старомихайловка на западной окраине Донецка.

Как рассказал источник, десятки снарядов из вооружения БМП и гранатометов также были выпущены с позиций украинских военных.

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Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки силы ВСУ в Донбассе не менее 20 раз открывали огонь по позициям Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

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Тимур Румянцев
#днр #всу #донбасс #украина
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