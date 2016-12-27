Грабитель в капюшоне зверски избил петербурженку в подъезде

Санкт-Петербург, 27 декабря. Зверское ограбление произошло в минувшее воскресенье в подъезде одного из домов на Хасанской улице в Петербурге.

Как видно из опубликованного видео, женщина зашла в подъезд дома, подошла к лифту, в этот момент вбежал мужчина в капюшоне на голове. Злоумышленник ударил девушку и начал копаться в ее сумке. При этом он не переставал наносить удар за ударом, в том числе и ногой по голове.

Женщина не могла оказать сопротивление, но он все равно продолжал наносить удары, после чего скрылся с места, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Сообщается, что женщину с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.

В настоящее время правоохранители разыскивают преступника.