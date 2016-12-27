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Два бойца ВСУ заблудились в Донбассе и заехали в ЛНР
Новороссия

Два бойца ВСУ заблудились в Донбассе и заехали в ЛНР

Вчера 11:28
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Два бойца ВСУ заблудились в Донбассе и заехали в ЛНР

Луганск, 27 декабря. Штаб украинских Вооруженных сил сообщил о пропаже двух военнослужащих ВСУ в Донбассе.

Около КПВВ «Золотое» двое бойцов воинской части ВСУ возвращались на машине из лечебного учреждения, сообщили украинские военачальники. По неустановленной причине они сбились с маршрута и уехали на территорию Луганской Народной Республики. Штаб ВСУ пытается выяснить обстоятельства этого происшествия.

Ранее власти ДНР и ЛНР неоднократно отмечали случаи перехода украинскими военнослужащими на сторону республик Донбасса. Таким образом бойцы ВСУ спасались от «беспредела», чинимого украинскими командирами в воинских частях.

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Алексей Громов
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