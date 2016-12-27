Китай отправит зонд на орбиту Марса уже в 2020 году

Пекин, 27 декабря. Первый китайский орбитальный зонд отправится в долгое путешествие к соседу нашей планеты по Солнечной системе, Марсу, уже в 2020 году, на рубеже десятилетия. В дальнейшем количество запусков тяжелых ракет, в том числе к другим планетам, будет значительно увеличен, указано в докладе, посвященном космическим исследованиям Китая.

«Китай намерен предпринять свою первую миссию по исследованию Марса, а также освоить ключевые технологии по выходу на орбиту, посадке и исследованиям поверхности планеты», — указано в докладе, о котором пишет китайское агентство Xinhua.

Напомним, как сообщает портал «Индикатор», параллельно в Китае развивается проект запуска посадочных и возвращаемых миссий на Луну.