Акции прямого действия США: как участники «Эковахты» вредят российской природе

Все больше специалистов в области экологии говорит о том, что деятельность организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу», не так давно внесенной в реестр НКО, вредит не только туристическому движению и природе региона, но и глобально — России в целом. В ситуации разбиралось Федеральное агентство новостей.

Сопредседатель Экологической палаты России Вадим Петров разводит руками: он неоднократно заявлял прессе, что участники «Экологической вахты по Северному Кавказу» дискредитируют все российское экологическое движение. Мол, у них в составе даже не ученые, не инженеры и совсем не экологи, а какие-то радикалы. Которые не находят ничего лучше, как привлекать внимание к экологическим проблемам через громкие акции.

«Всю их деятельность можно описать словами «акции прямого действия». Нужно было очень осторожными, когда делаешь такое: эти акции всегда связаны с нарушениями либо юридических, либо моральных законов. Все они разрушают границы морали. Сегодня можно неприятному политику или, как вы считаете, врагу природы, залить краской забор, потом можно его тайно сфотографировать и распространить грязные сплетни. Человек может оправдать себя тем, что вроде как делает это все для пользы большинства. Но ведь и политические преступники себя этим же оправдывают», — комментирует эколог, председатель Санкт-петербургского отделения Международного Зеленого Креста Юрий Шевчук.

Акции отличаются радикализмом и жестокостью. Еще свежа в памяти инициатива экоактивистов, когда они приковали себя к цепи и блокировали проезд по одной из сочинских улиц, выражая протест против загрязнения воздуха. Закончилось все очень прискорбно: 22-летней участнице оторвало кисть руки.

Считается, что всей «Экологической вахтой по Северному Кавказу» заправляет Андрей Рудомаха. Координатор, который, по свидетельствам бывших коллег, любит власть и настраивает людей на противоправную борьбу, после чего заметает собственные следы. Деньги, к слову, тоже любит не меньше. Не так давно бывший член совета «Экологической вахты по Северному Кавказу» Сурен Газарян обвинил Рудомаху в том, что он присвоил себе 44 тысячи долларов, выделенные на создание нового сайта организации.

Отдельная история — откуда идет финансирование. Изначально деньги шли из структуры The National Endowment for Democracy, созданной Конгрессом США. После того, как организацию внесли в реестр НКО, стала использоваться более хитрая схема: через представительство фонда WWF. Однако финансы все равно шли из-за рубежа, и было не совсем понятно на что.

«Они вредят всему экологическому движению, после этого нас всех начинают считать идиотами, которые не могут ничего добиться обычными методами, а должны использовать такие акции. Вступление в цивилизованный диалог называется соглашательством, которое народ не поддержит. Но все разумные люди понимают, что ломать забор или писать на нем — незаконно. Надо отличать борьбу за охрану природы и борьбу за право людей на пользование природой. Вполне возможно, они и правда верят в то, что делают полезное дело. «Эковахта» выбрала этот источник финансирования сознательно, потому что считает, что эти деньги дали на добро. Никакие они не экологи», — продолжает Шевчук.

Там где на Северном Кавказе что-то горит, взрываетсяЮ взламывается и портится — ниточки неизменно ведут к «Эковахте». Интересно, сколько еще времени участники движения буду выставлять себя борцами за свободу природы, хотя уже давно понятно, что они — просто долларовые осваиватели. Есть такая профессия — Родину продавать.