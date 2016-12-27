Кит против слона, Обама против Трампа: кто победил бы на выборах-2016?

Весьма примечательная перепалка произошла между Бараком Обамой и Дональдом Трампом, нынешним и следующим президентами США. Если бы Обаме было позволено баллотироваться на третий срок и участвовать в выборах 2016 года, то кто из них победил бы?

Вчера Барак Обама вполне уверенно заявил, что он. Избирательная кампания Демократической партии была организована плохо, он обставил бы все лучше. В отличие от Клинтон, считает Обама, он мог бы мобилизовать все необходимые категории избирателей.

«Президент Обама сказал, что, по его мнению, он мог бы победить меня. Для него правильно так говорить, но я скажу: ни за что!» — ответил сегодня Дональд Трамп в одном из своих твитов.

Трамп также навал три причины того, почему Обама не смог бы с ним справиться: неудачная реформа здравоохранения, осуществленная Обамой, вымещение рабочих мест из США за границу и, наконец, это «Исламское государство» (запрещено в России — прим. ФАН).

В любом случае, ни до, ни после Франклина Делано Рузвельта ни один американский президент не избирался более чем на два полных срока. Участие Обамы в выборах 2016 года — лишь гипотетический сценарий. С другой стороны, это сценарий весьма интересный. За оценками и прогнозами по данному вопросу Федеральное агентство новостей обратилось к Владимиру Брутеру, политологу-американисту, эксперту Международного института гуманитарно-политических исследований.

«Помните очень хорошую детскую книжку Льва Кассиля «Кондуит и Швамбрания»? Ее герои также много дискутировали: если кит вдруг на слона налезет, то кто кого сборет. Конечно, план гипотетических возможностей — вещь очень интересная.

Тем не менее, я думаю, что за всей этой виртуальной перепалкой Трампа и Обамы кроются вполне конкретные и реальные предпосылки. Обама все последние четыре года — да, в общем-то, и все восемь лет — хоть в разной степени, но все же был недоволен тем положением, которое он занимал», — приводит свою точку зрения политический обозреватель.

Обама, напоминает Брутер, был недоволен тем, что демократический истеблишмент его игнорирует, тем, что он вынуждает его принимать те или иные решения, тем, что он находился в изоляции в Белом доме, тем, что очень многие его идеи оказались невостребованными даже в рядах его собственной партии. «По этому поводу был большой раздор внутри партии, но при всем том Обама всегда вел себя достаточно системно. Он уступал во всех тех случаях, когда вынужден был уступать», — поясняет эксперт.

«Отсюда и то, что называется когнитивным диссонансом. С одной стороны, Обама уверен в своей пусть и относительной, но харизме. С другой, он не удовлетворен восемью годами, проведенными в Белом доме. Прежде всего, не удовлетворен морально. Он недоволен той ролью, которую ему пришлось сыграть в новейшей истории Америки и всего мира. Потому виртуальная идея о том, что если бы он пошел на третий срок, он бы победил, вовсе не настолько виртуальна для него самого. Обама действительно считает, что он должен был бы остаться и что остаться он не смог, потому что ему этого не дали. Он винит во всем демократический истеблишмент — в первую очередь Хиллари Клинтон, которая всегда считала, что его курс нуждается в пересмотре и корректировке», — продолжает Владимир Брутер.

Безусловно, Обама в чем-то доволен тем, что Клинтон не стала президентом. Все же та сделала ему немало плохого: так, в свое время уход Клинтон с должности госсекретаря был связан с массой разногласий.

«Что касается Трампа, то на него Обама может вешать всех собак хотя бы потому, что Трамп не только из другой команды, но даже из другого политического дискурса. Если Обама говорит что-то плохое про Трампа, то очевидно, он считает, что также говорит что-то хорошее и про себя. Поэтому для Обамы вся эта история не кажется такой простой, как обыкновенная перепалка», — резюмирует политолог.

В любом случае, насколько велики были бы шансы Обамы, если бы ему было позволено сражаться против Трампа на выборах 2016 года? Конечно, если считать по голосам, то Трамп проиграл выборы и Клинтон. Его популярность не столько увеличилась в ходе предвыборной кампании, считает Владимир Брутер, сколько Клинтон стала еще менее популярной. Во многом победу Трампу принес так называемый «Стальной пояс» США, территории вокруг Великих озер — а это совершенно определенная категория избирателей. Тем не менее, вполне возможно, что за изменением электоральных предпочтений всех этих людей стоят вполне реальные и ощутимые причины. Вполне вероятно, что они разочаровались не столько в Клинтон, сколько в самой американской политической системе.