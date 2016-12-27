Подача газа с материковой части России в Крым начнется во вторник — источник

Москва, 27 декабря. Подача газа с материковой части Российской Федерации в Крым начнется сегодня. Об этом во вторник сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, газопровод начнут эксплуатировать сегодня, начнется подача голубого топлива на крымский полуостров, сообщает РИА Новости.

Компания «Черноморнефтегаз» окончила все работы по присоединению Крымской газотранспортной системы к магистральным российским газопроводам. О том, что подача газа в Крым начнется в ближайшие дни, заявил глава российского государства Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, посвященной итогам года.