Москва, 26 декабря. Новый закон США о расходах на оборону свидетельствует о том, что планы Вашингтона по ПРО нацелены против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, солидный раздел документа посвящен ПРО, причем вместо планирования «ограниченных ударов» по США, как раньше, то теперь Вашингтон заявил о необходимости обеспечения «эффективной эшелонированной» защиты от ракетного нападения.

«Таким образом байки про «ядерную угрозу со стороны Ирана и Северной Кореи», которыми нас долго потчевали, обосновывая необходимость развертывания противоракет, отброшены в сторону, и прямо дано понять, что планы Вашингтона гораздо шире и направлены на слом ядерного паритета с Россией для достижения односторонних преимуществ в стратегической сфере», — заявила Захарова.

Напомним, в новой концепции внешней политики России глобальная система ПРО США прямо названа угрозой национальной безопасности РФ, подрывающей стабильность и международную безопасность.

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