Актриса из «Чарли и шоколадная фабрика» скончалась в Британии

Лондон, 27 декабря. Британская актриса Лиз Смит скончалась на 96-м году жизни, сообщили ее родственники.

Как выяснилось, Смит скончалась еще 24 декабря, однако печальная новость просочилась в СМИ только спустя три дня. Женщина умерла в возрасте 95 лет.

За всю свою актерскую карьеру СМИ снялась более чем в 95 фильмах и сериалах, в частности, «Шоу Фрая и Лори», «Повар, вор, его жена и любовник», «Чарли и шоколадная фабрика».

Ранее, 26 декабря, британский певец Джордж Майкл умер от сердечной недостаточности. Об этом сообщил менеджер артиста Майкл Липпман, передает «Газета.ru». В полиции его смерть назвали необъяснимой.