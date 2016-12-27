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Актриса из «Чарли и шоколадная фабрика» скончалась в Британии
Общество

Актриса из «Чарли и шоколадная фабрика» скончалась в Британии

Вчера 11:23
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Актриса из «Чарли и шоколадная фабрика» скончалась в Британии

Лондон, 27 декабря. Британская актриса  Лиз Смит скончалась на 96-м году жизни, сообщили ее родственники.

Как выяснилось, Смит скончалась еще 24 декабря, однако печальная новость просочилась в СМИ только спустя три дня. Женщина умерла в возрасте 95 лет.

За всю свою актерскую карьеру СМИ снялась более чем в 95 фильмах и сериалах, в частности, «Шоу Фрая и Лори»,  «Повар, вор, его жена и любовник»,  «Чарли и шоколадная фабрика».

Ранее, 26 декабря, британский певец Джордж Майкл умер от сердечной недостаточности. Об этом сообщил менеджер артиста Майкл Липпман, передает «Газета.ru». В полиции его смерть назвали необъяснимой.

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Катерина Тимошенская
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