Ученые сравнили уровень знаний российских и британских первоклассников

Лондон, 27 декабря. Специалисты Института образования Высшей школы экономики и Университета Дарема сравнили уровень знаний школьников из России и Великобритании.

Как сообщила пресс-служба ВШЭ, ученые привлекли к исследованию первоклассников из России, Англии и Шотландии. Чтобы сравнить их багаж знаний и прогресс в обучении, сотрудники вуза использовали инструмент iPIPS.

Результаты исследования показали, что школьники из России в начале учебного года обладают большими знаниями, чем их британские сверстники. Однако в течение года первоклассники из Соединенного Королевства демонстрируют более заметный прогресс. По мнению ученых, это связано с тем, что российские дети приходят в школу в более зрелом возрасте, чем юные британцы. Однако чем меньше возраст у ребенка, тем быстрее он осваивает новые факты об окружающем мире.

Добавим, недавно ученые из Университета Карнеги — Меллон посвятили исследование распознаванию лиц у человека и пришли к результатам, которые помогут в дальнейшем понять природу различных болезней.