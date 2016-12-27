FAN-TV Лента новостей
Ученые сравнили уровень знаний российских и британских первоклассников
Общество

Ученые сравнили уровень знаний российских и британских первоклассников

Сегодня 11:20
3257

Ученые сравнили уровень знаний российских и британских первоклассников

Лондон, 27 декабря. Специалисты Института образования Высшей школы экономики и Университета Дарема сравнили уровень знаний школьников из России и Великобритании.

Как сообщила пресс-служба ВШЭ, ученые привлекли к исследованию первоклассников из России, Англии и Шотландии. Чтобы сравнить их багаж знаний и прогресс в обучении, сотрудники вуза использовали инструмент iPIPS.

Результаты исследования показали, что школьники из России в начале учебного года обладают большими знаниями, чем их британские сверстники. Однако в течение года первоклассники из Соединенного Королевства демонстрируют более заметный прогресс. По мнению ученых, это связано с тем, что российские дети приходят в школу в более зрелом возрасте, чем юные британцы. Однако чем меньше возраст у ребенка, тем быстрее он осваивает новые факты об окружающем мире.

Добавим, недавно ученые из Университета Карнеги — Меллон посвятили исследование распознаванию лиц у человека и пришли к результатам, которые помогут в дальнейшем понять природу различных болезней.

комментарии
Ксения Тасманова
Новости партнеров
Эксклюзив

Главные новости 27 декабря

Сегодня 19:00
9

Украина станет квазиколонией ЕС: Безпалько — о перспективах Киева после Майдана

Сегодня 18:46
89

Олейник: Суд признал факт госпереворота на Украине — на очереди ЕСПЧ и Венецианская комиссия

Сегодня 18:41
126

Проверка на лояльность провалена: чем потеря отношений с Израилем аукнется для Украины

Сегодня 18:30
208

Донбасс так просто не возьмешь: Турчинов мечтает захватить ДНР и ЛНР в 2017 году

Сегодня 17:52
314
Показать еще
Прямая трансляция

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Пальмира стала приманкой, отвлекающей армию Сирии от Алеппо - Минобороны Ирана

19:07

Три месяца до победы над ИГ: премьер Ирака назвал сроки уничтожения террористов

19:02

Главные новости 27 декабря

19:00

Балтийский флот готовит комплекс противопиратской подготовки

18:50

Американский политик извинился за кощунственный комментарий о крушении Ту-154

18:47

Украина станет квазиколонией ЕС: Безпалько — о перспективах Киева после Майдана

18:46

Стало известно, как в России появился новый вид ВИЧ

18:45

Бортовые самописцы Ту-154 поднимают на поверхность со дна Черного моря

18:45

Соколов рассказал о характере повреждений разбившегося в Черном море Ту-154

18:43

Олейник: Суд признал факт госпереворота на Украине — на очереди ЕСПЧ и Венецианская комиссия

18:41

«Хезболла» поддержит атаку армии САР на Идлиб

18:33

Проверка на лояльность провалена: чем потеря отношений с Израилем аукнется для Украины

18:30
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пальмира стала приманкой, отвлекающей армию Сирии от Алеппо - Минобороны Ирана
Читать
Закрыть