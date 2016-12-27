Президент Болгарии обвинил Россию в дестабилизации ситуации в ЕС

Москва, 27 декабря. Москва самыми разными способами пытается дестабилизировать ситуацию в Европейском союзе. Об этом рассказал президент Болгарии Росен Плевнелиев.

В своем интервью Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Плевнелиев обвинил РФ в попытке «подорвать ЕС изнутри». По мнению болгарского политика, с этой целью Россия финансирует антиевропейские партии и СМИ в Болгарии и других странах Европы.

Он также уточнил, что этому свидетельствуют «много признаков». Лидер Болгарии считает, что Москва преследует ту же цель, что когда-то ставил перед собой СССР. Власти РФ якобы хотят ослабления Европы и распространяют сомнения по поводу ценности демократии и верховенства права.

Как ранее писало URA.RU, Госдеп США обвинил Россию в подрыве безопасности Европы.