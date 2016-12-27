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Украина блокирует любые попытки обмена военнопленными с ДНР и ЛНР
Новороссия

Украина блокирует любые попытки обмена военнопленными с ДНР и ЛНР

Вчера 11:00
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Украина блокирует любые попытки обмена военнопленными с ДНР и ЛНР

Киев, 27 декабря. Украинские власти заблокировали переговоры с республиками Донбасса об обмене военнопленными, заявил во вторник заместитель председателя Народного совета ЛНР Владислав Дейнего.

По его словам, в этой связи особенно странно звучит заявление советника главы службы безопасности Украины Юрия Тандита о том, что Киев надеется на возобновление переговоров. 

«Странно слышать заявления о надеждах на разморозку процесса обмена пленными от человека, который причастен к его заморозке. К сожалению, Украина категорически не желает действовать нормально в этих вопросах», — отметил Дейнего.

Зампред Народного совета ЛНР подчеркнул, что для того, чтобы возобновить процесс, Киеву необходимо всего-навсего начать решать эту проблему, а не имитировать бурную деятельность.

«Лично у меня есть желание найти тех, кто сможет простимулировать украинскую сторону, но пока не получается. За заявлениями Тандита ничего не стоит, они абсолютно голословные, а все проблемы — в их неконструктивном подходе», — пояснил Дейнего газете «Известия».

комментарии
Геннадий Плющев
#владислав дейнего
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