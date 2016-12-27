МВД раскрыло подробности стрельбы с пятью пострадавшими на западе Москвы

Москва, 27 декабря. Открывший стрельбу в жилом доме на западе Москвы злоумышленник, ранивший троих полицейских и взявший в заложники женщину, покончил жизнь самоубийством. Как информирует пресс-служба столичного ГУ МВД России, заложница была освобождена в ходе переговоров с преступником, ее жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает.

Согласно приведенным данным, ни один из жильцов в результате инцидента не пострадал. Сам же преступник выстрелил в себя и от полученного ранения скончался на месте.

Следователи установили, что в рамках уголовного дела по факту грабежа в фитнесс-клубе в Западном округе Москвы ночью 27 декабря находившийся в своей квартире злоумышленник оказал вооруженное сопротивление правоохранителям. Он произвел несколько выстрелов из ружья, ранив троих полицейских и двоих гражданских лиц.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что личность открывшего стрельбу на западе Москвы мужчины установлена.