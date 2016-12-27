Война в Сирии должна быть остановлена с помощью России — посол Франции

Москва, 27 декабря. Несмотря на сложности в политических взаимоотношениях с Россией, власти Франции не сомневаются в том, что участие России необходимо и полезно для процесса мирного урегулирования в Сирии. С соответствующим заявлением выступил посол Франции в Москве Жан-Морис Рипер.

«Россия и Франция едины в борьбе с любыми формами терроризма, — подчеркнул посол. — И Москва с этим согласна. Даже если сейчас мы не согласны по конкретным шагам, по тому, что нам нужно делать, мы согласны с необходимостью работать вместе. Нами движет одно и то же стремление – искоренить терроризм».

Напомним, как писала «Национальная служба новостей», на предстоящих президентских выборах во Франции будут за место главы государства будут бороться кандидаты, открыто выражавшие симпатию к России.