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Видеообращение Роналду к детям Сирии набрало более 15 миллионов просмотров
Весь мир

Видеообращение Роналду к детям Сирии набрало более 15 миллионов просмотров

Вчера 11:09
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Видеообращение Роналду к детям Сирии набрало более 15 миллионов просмотров

Москва, 27 декабря. Нападающий сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду записал видеообращение к сирийским детям и опубликовал его на выходных.

За несколько дней в социальной сети «Фейсбук» эту запись просмотрели десять с половиной миллионов раз, Instagram собрал четыре миллиона просмотров, в Twitter обращение получило 50 тысяч ретвитов.

В своем обращении знаменитый футболист передал привет всем детям Сирии, он отметил, что считает их настоящими героями. Роналду решил поддержать сирийских детей и попросил их не терять надежду. Футболист  присоединился к кампании, которая оказывает гуманитарную помощь детям сирийского города Алеппо и других городов, пострадавших от войны.

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Алексей Громов
#криштиану роналду
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