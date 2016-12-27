Видеообращение Роналду к детям Сирии набрало более 15 миллионов просмотров

Москва, 27 декабря. Нападающий сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду записал видеообращение к сирийским детям и опубликовал его на выходных.

За несколько дней в социальной сети «Фейсбук» эту запись просмотрели десять с половиной миллионов раз, Instagram собрал четыре миллиона просмотров, в Twitter обращение получило 50 тысяч ретвитов.

В своем обращении знаменитый футболист передал привет всем детям Сирии, он отметил, что считает их настоящими героями. Роналду решил поддержать сирийских детей и попросил их не терять надежду. Футболист присоединился к кампании, которая оказывает гуманитарную помощь детям сирийского города Алеппо и других городов, пострадавших от войны.