Составлен список лучших модных видеороликов уходящего года

Лондон, 27 декабря. Британский журнал Dazed составил рейтинг самых лучших модных видео уходящего года.

По материалам издания, в списке учли работу дизайнеров, режиссеров, фотографов, которые вдохновлялись культовым кино. Сообщается, что рейтинг возглавило яркое видео с осенне-зимней кампанией Calvin Klein с музыкантом Фрэнком Оушеном.

Отмечается и работа Спайка Джонза для французского бренда Kenzo, главную роль в данном проекте сыграла американская актриса и модель Маргарет Куэлли. Кроме того, в список также включили яркое видеоинтервью «черной пантеры» Наоми Кэмпбелл для AnOther.

Как сообщает Газета.Ru, в список также включили видеоролик Хармони Корина для Supreme с рэп-исполнителем Gucci Mane.