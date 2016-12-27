Замминистра Иркутской области стала новым фигурантом дела об отравлении «Боярышником»

Москва, 27 декабря. Заместитель министра имущественных отношений Иркутской области стала фигурантом уголовного дела после массовых отравлений косметическим средством «Боярышник». Об этом рассказали в СК РФ.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой, — рассказала журналистам представитель ведомства Светлана Петренко. — Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность»)».

Ранее «Газета.ру» сообщала, что по делу о массовом отравлении спиртосодержащим концентратом «Боярышник» в Иркутской области задержаны 23 человека.

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