FAN-TV Лента новостей
Замминистра Иркутской области стала новым фигурантом дела об отравлении «Боярышником»
Общество

Замминистра Иркутской области стала новым фигурантом дела об отравлении «Боярышником»

Сегодня 11:18
3547

Замминистра Иркутской области стала новым фигурантом дела об отравлении «Боярышником»

Москва, 27 декабря. Заместитель министра имущественных отношений Иркутской области стала фигурантом уголовного дела после массовых отравлений косметическим средством «Боярышник». Об этом рассказали в СК РФ.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой, — рассказала журналистам представитель ведомства Светлана Петренко. — Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность»)».

Ранее «Газета.ру» сообщала, что по делу о массовом отравлении спиртосодержащим концентратом «Боярышник» в Иркутской области задержаны 23 человека.

Читайте также: Борьба с «Боярышником»: в РФ запретили продажу непищевой продукции с алкоголем

комментарии
Тимур Румянцев
#иркутск #боярышник
Новости партнеров
Эксклюзив

Главные новости 27 декабря

Сегодня 19:00
9

Украина станет квазиколонией ЕС: Безпалько — о перспективах Киева после Майдана

Сегодня 18:46
89

Олейник: Суд признал факт госпереворота на Украине — на очереди ЕСПЧ и Венецианская комиссия

Сегодня 18:41
126

Проверка на лояльность провалена: чем потеря отношений с Израилем аукнется для Украины

Сегодня 18:30
208

Донбасс так просто не возьмешь: Турчинов мечтает захватить ДНР и ЛНР в 2017 году

Сегодня 17:52
314
Показать еще
Прямая трансляция

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Пальмира стала приманкой, отвлекающей армию Сирии от Алеппо - Минобороны Ирана

19:07

Три месяца до победы над ИГ: премьер Ирака назвал сроки уничтожения террористов

19:02

Главные новости 27 декабря

19:00

Балтийский флот готовит комплекс противопиратской подготовки

18:50

Американский политик извинился за кощунственный комментарий о крушении Ту-154

18:47

Украина станет квазиколонией ЕС: Безпалько — о перспективах Киева после Майдана

18:46

Стало известно, как в России появился новый вид ВИЧ

18:45

Бортовые самописцы Ту-154 поднимают на поверхность со дна Черного моря

18:45

Соколов рассказал о характере повреждений разбившегося в Черном море Ту-154

18:43

Олейник: Суд признал факт госпереворота на Украине — на очереди ЕСПЧ и Венецианская комиссия

18:41

«Хезболла» поддержит атаку армии САР на Идлиб

18:33

Проверка на лояльность провалена: чем потеря отношений с Израилем аукнется для Украины

18:30
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пальмира стала приманкой, отвлекающей армию Сирии от Алеппо - Минобороны Ирана
Читать
Закрыть