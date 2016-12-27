Эр-Рияд: почти полторы тысячи саудитов воюют в Сирии на стороне террористов

Эр-Рияд, 27 декабря. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выступило с заявлением, обнародовав количество граждан, принимающих участие в боевых действиях за пределами государства — почти полторы тысячи человек воюют в Сирии.

По данным МИД Саудовской Аравии, на сегодняшний день в боевых действиях в составе различных террористических организаций принимают участие более 2000 саудовцев, 70% из них находятся в Сирии.

Новостной портал Wa-Gulf передает слова спикера МИД Саудовской Аравии Мансура Ат-Турки: «Количество граждан Саудовской Аравии, находящихся в зоне боевых действий, превышает 2093 чел. Они сражаются на стороне террористических организаций, находящихся в разных районах, 1450 человек находятся на данный момент в Сирии».