Путин поблагодарил сотрудников МЧС за мужество и самоотдачу

Москва, 27 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя.

Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля. Глава государства отметил мужество и самоотдачу сотрудников МЧС при выполнении профессионального долга. Путин подчеркнул, что они заслужили авторитет и уважение в российском обществе и за пределами государства.

Он также добавил, что ведомство выполняет задачи добросовестно и эффективно. Путин напомнил, что спасатели первыми приходят на помощь при возникновении катастроф и ЧС. Он также уточнил, что каждый из сотрудников МЧС осознает «огромную степень своей ответственности, работает четко, слаженно, с полной самоотдачей, с честью выполняет свой профессиональный и человеческий долг».

Как писала Газета.Ru, ранее МЧС подсчитало, сколько человек удалось спасти в этом году.